Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu devam etti!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:21

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:21

Galatasaray, Süper Lig'de şu ana dek Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

HATAY DEPLASMANINDA KAYIP

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi.