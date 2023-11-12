Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu devam etti!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, kötü istatistiğini sürdürdü.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:21
Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu devam etti!
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Galatasaray, Süper Lig'de şu ana dek Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

HATAY DEPLASMANINDA KAYIP

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi.


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