Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu devam etti!
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, kötü istatistiğini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'de şu ana dek Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.
HATAY DEPLASMANINDA KAYIP
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.
2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi.
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