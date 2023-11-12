Galatasaray'da Mauro Icardi'nin suskunluğu devam etti!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gol orucu devam etti.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 10:02
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin suskunluğu devam etti!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 resmi maçı boş geçti.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.


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