Spor yazarları, İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:14

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

Cem Dizdar: "Bizde kabul gören bir savunma vardır; 'Kötü oynarken de kazanmayı bilmek'! Sormak çoğunun aklına gelmez, kötü oynayan kazanıyorsa mağlup olan ne oynuyor acaba? Beri yandan, kötü oynayıp kazanan acaba kaç maç iyi ve doğru oynamıştır ve yine 'İyi oyunu neden ve nasıl unutmuştur?' Ve nihayet maçın sonunda, Nelsson’un kademede önlediği İstanbulspor girişimi iki net pastan sonra topun Kerem tarafından İcardi’nin önüne indirilmesiyle maç da bitti! Oysa niyeyse o ana kadar 22 şut, 22 orta yapmıştı Galatasaray. Haydi bitirirken bir soru daha soralım… Kimilerine göre 30 milyon Euro'luk oyuncu olduğu savlanan Nicolo Zaniolo, oyuna girerken 'Tekmelik' olarak bilinen koruyucuyu takmıyor. Bunu ülkesi İtalya’da aklına dahi getirebilir mi sizce?" (Fanatik)

"SINIFI GEÇEMEDİ"

Deniz Çoban: "Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu sezonun vasat altı hakemlerinden. Hem fiziksel hem de performans olarak bu tarz maçları yönetmeye çok uzak bir isim. Böylesi zorlu bir maça atanmasını yadırgadığımı ifade etmeliyim. Maç süresince çaldığı ve çalmadığı düdüklerle Süper Lig standardının çok altında bir maç çıkartan Numanoğlu, bence sınıfı geçemedi. Galatasaray’ın kazandığı penaltıdan önce atak başlangıcında çok net bir faul vardı. Nelsson önce rakibinin omuzuna bastırıyor ve rakibi Eze’nin yükselmesine mani oluyor." (Fanatik)

"KUPAYI İKİ KULPUNDAN TUTTU"

Uğur Meleke: "Belki bu sezonun sonunda ligde kalacak İstanbulspor, dün daha ilk devrenin sonlarında mağlup duruma düştü ama ikinci yarıda hemen hemen hiçbir şey değişmedi sahanın içinde. Özellikle 46 ile 75 arası hemen hemen hiç futbol oynanmadı, garip bir orta saha mücadelesi, itiş kakış-kaos dışında hiçbir şey izlemedik maalesef. 75’teki kırmızı kart sonrası bile hem net pozisyonları bulan, hem de golü atan taraf Galatasaray oldu yine. Sarı kırmızılılar, UEFA Kupası zaferinin 23’üncü yıldönümünde 23’üncü şampiyonluk kupasının iki kulpundan birden tuttu böylece." (HÜRRİYET)

"FUTBOLCULAR KİLİTLENMİŞ"

Osman Şenher: "İyi ki Torreira gibi çok büyük bir profesyonel orta sahada oynuyor. Defansına yardım ediyor, orta bölgenin tamamında rakibine pres yapıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de hücuma çıkıyor. Harika bir futbolcu. Tabii burada Galatasaray’ın en önemli silahı Icardi... Çok özel bir topçu. Her derde deva, ilaç gibi. Topla fazla buluşamasa da, rakip ceza sahası içinde dolaşması bile yetiyor. Topla buluştuğu zaman zaten yüzde seksen gol demek. Icardi bu takımın ilacı. Keyif veriyor, güven veriyor. Eminim sarı-kırmızılı taraftarın büyük bir kısmı Arjantinli forveti seyretmek üzere bilet bulabilmek için çırpınıyordur. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğa kilitlenmiş. Teknik olarak hata yapsalar da hepsi, müthiş koşup mücadele ediyorlar." (Milliyet)

Nihat Kahveci: "Geçen sezonun simsiyah bir Galatasaray'dan bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Dursun başkandan Okan hocaya ve futbolcularına... Rekorlar kırarak ilerliyor. Deplasmanda oynadğın 15 maçta gol yemiyorsun."