Okan Buruk: 'Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemi'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:59

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:59

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Galatasaray sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Henüz yarışın bitmediğini ve kalan haftalarda aynı konsantrasyon ve istekle devam etmeleri gerektiğini belirten Okan Buruk, "Geçen hafta kaybettiğimiz karşılaşma sonrası hafta içi antrenmanlarda bize ışık vermişti. İlk yarının sonuna kadar etkindik. Maçın geneline baktığımız kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Rakibimiz organize bir takım. Savunma arkası koşuları yaptılar. Çok net pozisyonlar vermedik. Oyuncular bu maça verdiği önemi saha içerisinde gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. En önemli şey bir hafta maç kaybettikten sonra tekrara ayağa kalkmak. Geçen haftaki maç sonrası bizi arayan bir sürü insan vardı. Bize lider olduğumuzu, 3 puan önde olan takım olduğumuzu, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve sezon başında beri oynadığımız oyunla ligde çok büyük yollar katettiğimizi söylediler. Kendimize güvendik. Maç öncesi iyi hazırlandık. Bugün 3 puanla karşınızdayım. En yakın rakiplerimizle fark 5 puana çıktı. Bu da benim için önemli. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SERGİO'NUN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Sergio Oliveira'nın performansından memnun olduğunu sözlerine ekleyen Buruk, şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısında benim açımdan ofansif olarak istediklerimi yaptı. Penaltı pozisyonunda o vardı. Oyun içerisinde top kaptıranlar olacak, hatalar olacak. Bugün özellikle her top kaptıranı alkışladım. Seyircimizin de aynı tepkiyi vermesini istedim. Herkes heyecanlı bir şekilde maçı seyrediyor. Sergio'nun performansından memnunum. Son bölümde biraz daha yoruldu. Midtsjö girdikten sonra çok önemli ivme kattı. Maç sonu herkes çok mutluydu. Soyunma odasında çok mutlu bir hava vardı."

"BİR GÜN ÖNCE RAKİBİN PUAN KAYBETMESİ, OYUNCULARA MOTİVASYON OLUYOR"

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında yaşadığı puan kaybının özgüven olarak kendilerini olumlu etkilediğini belirten Okan Buruk, "Taktiksel olarak, diziliş olarak, 11 olarak etkilemedi. Moral olarak, konsantrasyon ve öz güven anlamında olumlu etkiledi. Bu tür sonuçlar, bir gün önce rakibin puan kaybetmesi, oyunculara motivasyon oluyor. 5 puan öne geçmek daha bizim için büyük amaç oluyor. Dünkü maç bizim için önemli motivasyon oldu" diye konuştu.

Halil Umut Meler

"HALİ UMUT MELER, TÜRKİYE'NİN ŞU ANDAKİ EN İYİ HAKEMİ"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in genel olarak iyi maç yönettiğine dikkat çeken Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Penaltıda el net gözüktü. Bizim kulübeden penaltıdaki el net gözüktü. Saha içerisinde hakem kaçırdı, VAR'dan döndü. Icardi'nin pozisyonda bir dokunma var gibi gözüktü. Orada çok çabuk karar verildi. Sacha Boey'ın gördüğü sarı kart, yanlış bir taç kararı sonrasında oldu. Çok net bir şekilde rakipten çıkmıştı. Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemi, en formda hakemi. Onun da hataları oluyor Avrupa'da maç yöneten en önemli hakemlerden biri. Genel olarak baktığımızda iyi maç yönetti."