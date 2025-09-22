Spor yazarları, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Bu enkazın baş sorumluları Ali Koç ve Mourinho!'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"BU ENKAZIN BAŞ SORUMLULARI ALİ KOÇ VE MOURİNHO!"

Uğur Meleke: "Tabii ki göreve 15 gün önce başlamış bir teknik adama faturanın tümünü kesmek haksızlık olur. Ancak göreve getirildiğinde de söylemiştim; 40 yaşında, daha önce şampiyonluk baskısı olan hiçbir kulüpte çalışmamış, son Belçika deneyiminde De Bruyne’yle, Courtois ile sorun yaşamış acemi bir teknik adamdan sezon ortasında Mourinho enkazını kaldırmasını istemek zaten fazla iyimser bir beklenti." (Hürriyet)

"NE KÖY OLUR, NE KASABA!"

Tayfun Bayındır: "Ritmi en yüksek, sonuca en çabuk gidebilecek ve alışkanlığı da olan kadroyla başlardınız, istediğiniz sonucu aldıktan sonra da değişikliklere giderdiniz. Benim iddiam En Nesyri ile başlamak, Talisca’ya oranla her zaman en doğrusudur. Bu bir tane örnek. Archie Brown kolaylıkla ikinci ve en net örneklerden biri olarak gündeme gelebilir. Gerçekçi olalım, bu en pahalı takımın sonuca gitmesi, yani şampiyon olması çok zor. Yeni Başkan Sadettin Saran’a da ‘hayırlı olsun’ dileyelim ve hatırlatalım ki, onun işi çok ama çok daha zor." (Milliyet)

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN KONGRE

Faik Çetiner: "Şu bir gerçek ki Mourinho geride enkaz bırakmış. Onunla yeni sezona başlamak en büyük hataydı Şimdi gerçeklere dönelim. Kongre mutlaka sahadaki Sarı-Lacivertli futbolcuları etkiledi. Bir yerde kongre maçın önüne geçmiş, kafaları karıştırmış olabilir. Ancak koskoca bir ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibine üstünlük sağlayamamak skandaldı. Yeni başkana hayırlı olsun diyelim ama işinin çok zor olduğunu hatırlatalım." (Fanatik)

TEDESCO İÇİN CİDDİ BİR EKSİK PUAN!

Gürcan Bilgiç: "Kasımpaşa'daki maç, Fenerbahçe açısından amatör görüntüdeydi. Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar. Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten. Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksik puan." (Sabah)