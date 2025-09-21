Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa engeline takıldı: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe mücadelenin 3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımapaşa, 64. dakikada Haris Hajradinovic ile bulduğu gol ile skoru eşitledi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Kasımpaşa'da Cafu, Skriniar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden inceledi ve Cafu'ya gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

ASENSIO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk kez Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yer aldı.

FENERBAH ÇE'DE S İFTAH GECESİ

Fenerbahçe, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli formayla ilk kez skor katkısı yapan Kerem, bu maçtaki performansıyla dikkat çekti.

Asensio ise ilk 11'de başladığı ilk maçta gol sevinci yaşadı ve Fenerbahçe kariyerine golle başladı.

Domencio Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından 12 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 5 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Kerem, Talisca.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Kasımpaşa'da Hajradinovic sarı kart gördü.

90' Kasımpaşa'da Mamadou Fall oyuna girdi. Mortadha Ben Ouanes oyundan çıkan isim oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

80' Hızlı hücumda etkili gelen Kasımpaşa'da Diabate'nin pasında Gueye, topu kontrol edemedi.

78' Claudio Winck'in ortasında topa müdahaleyi yapan isim Milan Skriniar oldu.

77' Sakatlanan Adem Arous yerine Cem Üstündağ oyun alanına dahil oldu.

71' Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski oyuna girdi. Asensio ve İrfan Can Kahveci oyundan çıkan isimler oldu.

64' Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouanes'in pasında gelişine şutunu çekti ve golü attı.

63' GOL | Hajradinovic, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü kaydetti.

61' Kasımpaşa'da Ali Yavuz yerine Diabate oyuna girdi.

60' Marco Asensio'nun ortasında En-Nesyri istediği gibi dokunamadı.

58' Fenerbahçe'de Nelson Semedo ve Anderson Talisca oyundan çıktı. Mert Müldür ve En-Nesyri oyuna giren isimler oldu.

46' Fenerbahçe'de Fred yerine Bartuğ Elmaz oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Claudio Winck, yoğun itirazı sonrası sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

45' KIRMIZI KART | Cafu'nun müdahalesi için maçın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR incelemesine çağrıldı. Cafu'ya gösterilen sarı kart iptal edildi ve kırmızı kart verildi.

43' SARI KART | Kasımpaşa'da Cafu, Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

40' Mortadha Ben Ouanes'in ortasında Pape Habib Gueye'nin vurduğu şuta müdahale Fenerbahçe savunmasından geldi.

35' Sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck için ofsayt bayrağı kalktı.

20' SARI KART | Ali Yavuz Kol, İsmail Yüksek'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

16' Kerem Aktürkoğlu, Haris Hajradinovic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

10' Claudio Winck'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top çerçeveyi bulmadı.

3' Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Kerem'in pasında topu ağlarla buluşturdu.

3' GOL | Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

2' Ederson'un hatası sonrası topu önünde bulan Haris Hajradinovic, müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.