Fenerbahçe’de tarihi değişim... 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi, Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Olağanüstü seçimde iki aday arasında büyük çekişme yaşandı. Eski Kenan Evren Lisesi’nin arsasında kurulan 50 sandıkta 24 bin 732 genel kurul üyesi oy kullandı. Saran, 257 oy farkla Koç’u geçti ve F.Bahçe’nin 38. başkanı oldu. Sadettin Saran 12 bin 325, Ali Koç 12 bin 68 oy aldı. 23 bin 393 oy geçerli sayıldı, 135 boş oy çıktı, 204 oy geçersiz sayıldı. F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sonuçlara itiraz olursa bugün saat 17.00’de oyların tekrar sayılacağını açıkladı.

BİRLİKTE GELDİLER

Sandıkların sayılmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç stadın içindeki kürsüye birlikte yürüdü. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye söze başladı, bu sırada tribünden kendisine yönelik tepkiler gelince, “Bari burada saygılı olun!” ifadesini kullandı. Ali Koç, “Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun” dedi.

‘ARTIK DÜŞMANLARI DIŞARIDA ARAYALIM’

Koç, “Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun” açıklamasını yaptı.

‘KUPAYI 3 BAŞKAN KALDIRALIM’

F.Bahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, “Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun F.Bahçe’deki tecrübeleri bizim için çok önemli.

İstiyorum ki F.Bahçe’nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. Umarım Ali Bey’le dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım” ifadelerini kullandı.

‘TEDESCO’NUN ARKASINDAYIZ’

Saran, “Tedesco’ya ‘Bundan sonra beraberiz’ diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız. ‘Takımı biz kurmadık’ demiyoruz, bu takım bizim takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız” dedi.