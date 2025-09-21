Fenerbahçe'de Anderson Talisca Kasımpaşa'ya karşı 'sıfır' çekti!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye tek santrfor olarak başlayan Anderson Talisca, etkisizliğiyle dikkat çekti.

ŞUT ÇEKEMEDİ

Fenerbahçe kariyerinde ilk kez en uçta tek başına görev yapan Brezilyalı futbolcu, mücadeleyi 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamladı.

8 kez ikili mücadeleye giren ve bunların 2'sini kazanan Talisca, takım arkadaşlarına da şut pası veremedi.

Talisca, bu performansının ardından 59. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.