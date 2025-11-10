Spor yazarları Kocaelispor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Galatasaray, Ajax maçında kalmış'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Spor yazarları Kocaelispor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"GALATASARAY, PUAN DEĞİL AMA BİR DERS ALDI KOCAELİ’DEN"

Ebru Kılıçoğlu: İki Galatasaray var, Kocelispor deplasmanında. İlk yarıda “Ne de olsa sınıf birincisiyim. Çalışmadan geçerim” rahatlığıyla çıkıyor sahaya. Çabalamıyor, konsantre olmuyor… Belki 4-4-2’ye dönen (ama sahaya öyle yansımayan) taktiğin etkisi var. Ama çokça “çalışkanın” seyircisi ve teknik ekibiyle Kocaelispor olmasından kaynaklanıyor bu durum. Kocaeli, önce oyun, ardından da skor üstünlüğünü (45. dakikada Agyei, ki yıldızlı pekiyi ona gidiyor) ele geçiriyor. İkinci yarıda Galatasaray, bütünlemeye kalmadan sınıfı geçmek isteyen öğrenci kimliği ile çıkıyor sahaya… Kenardan müdahalelerle oyun karakteri değişiyor. Ama ablukaya alınan Kocelispor kalesi düşmüyor. 83’te Osimhen’in golü iptal edilince, yükselen motivasyon bitiyor. Galatasaray, puan değil ama bir ders alıyor Kocaeli’den: ilk yarıyı boşa harcayınca, ikinci yarı yetmiyor… (Cumhuriyet)

"OKAN BURUK ŞAŞIRTTI!"

Güntekin Onay: Galatasaray 7 gün içinde zorluk derecesi yüksek 3 maç oynadı. Buna rağmen Okan Buruk bazı oyuncuları daha ekonomik kullanmak yerine hep aynı futbolculara yer verdi. İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün’ün sakatlıkları da bu durumda etken olabilir ancak dün Kocaelispor karşısında sahaya 4-4-2 düzeninde çıkan Galatasaray’da Mauro İcardi-Victor Osimhen ikilisi çift santrfor oynarken, sol çizgide Barış Alper Yılmaz ve sağ kanatta Leroy Sane görev yapınca, orta alanın merkezini kontrol etmek Lucas Torreira ile Mario Lemina’ya kaldı.

Dün Galatasaray, mental ve fiziksel olarak ne kadar yorgun olursa olsun Okan Buruk’un ısrarla Mauro İcardi’yi sahada tutma ısrarı anlamsızdı. Hem zor ve sert bir deplasmanda oynuyorsun hem yenik duruma düşüyorsun ve hâlâ hazır olmayan İcardi ile birlikte riskli çift santrforlu oyunda ısrar ediyorsun.

Dün Okan Buruk gerçekten de şaşırttı. Ayrıca Kocaelispor’un kendi sağ kanadından Agyei’nin ne kadar etkili olduğunu da göz ardı eden Galatasaray, tüm pozisyonları o kanattan verdi. (Hürriyet)

"GALATASARAY, AJAX MAÇINDA KALMIŞ"

Osman Şenher: Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlar üç gün sonra kendi liglerinde oynadıkları maçlarda genellikle puan kaybediyor, iyi futbol oynayamıyor, gerçek güçlerini sahaya koyamıyorlar.

Osimhen-Icardi çift santfor sahaya çıktı. Peki bu ikisine ortayı kim açacak ve pasları kim atacak? Barış Alper sallanıyor. Leroy Sane bir tek pas atamadan maçı bitiriyor. İlkay ve Yunus kadroda yok, ikinci yarı Sara giriyor, hep söylüyorum bu futbolcunun mevkisi 10 numara değil, o da tek bir top atamıyor.

Jakobs belli ki yorgun ve motivasyonu yok. Neden Eren daha önce maça girmedi? Sallai, Singo’nun yerine oyuna girince sarı-kırmızılıların hücum aksiyonları çoğaldı. Macar futbolcu kesinlikle yedek kalmamalı çünkü bu takımın en atletik oyuncusu. (Milliyet)

"RAKİBİNİ HİÇ ANALİZ ETMEMİŞ"

Bülent Timurlenk: İlkay transferiyle rafa kalkan 'Osimhen-İcardi birlikte oynar' fikrini Okan Buruk bu deplasmanda niye pratiğe döktü. İlkay sakat, Yunus ameliyat oldu, Sara'nın da form grafiğinden memnun değil. İcardi derine gelir, kanatlardan bol orta yaparız iki santrforla rakibi boğarız. Rakibini analiz etmiş etmiş mi? Hiç sanmıyorum, var böyle bir tembelliği. Büyük zaferler sonrasında gevşeyen takımı değil teknik direktörün taa kendisi.

Selçuk İnan'ın takımı son haftalarda galibiyetlerle ayağa kalkmış, 4 orta sahaya karşı Ajax yorgunu Lemina-Lucas ile savaş bekliyorsun. Rakibin senin kanat oyunlarını çizgiye mahkum etmiş, beklerin bindirmiyorsa kim atacak topu Osimhen ve İcardi'ye… (Sabah)