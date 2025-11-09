Bu sezonki ilk yenilgisini aldı... Galatasaray, Kocaeli deplasmanında kayıp!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Serdar Dursun'un asistinde Daniel Agyei kaydetti.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray'ın 83. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Sallai, arka direğe doğru ortasını yaptı. Barış Alper'in kafayla kale sahası ön bölgesine indirdiği topu Osimhen önce kontrol etti, ardından sol ayağının üstüyle uzak köşeye sol ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. Ev sahibi ekip ofsayt nedeniyle itirazlarda bulundu.

VAR, Sara'nın ofsaytta olup olmadığını kontrol etti. Maçın hakemi, Çağdaş Altay, pozisyonu izlemek için monitöre gitti.

Pozisyonu VAR monitöründe izleyen maçın hakemi, Sara'nın ofsaytta olduğunu belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetin ardından Kocaelispor'un evinde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından, Galatasaray 29 puanda kalarak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Kocaelispor, 14 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kocaelispor 1-0 Galatasaray

90' Kocaelispor'da Daniel Agyei çıktı yerine Syrota oyuna dahil oldu. Galatasaray'da ise Kaan Ayhan Davinson Sanchez ile değişti.

87' GOL İPTAL | Galatasaray'ın bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü.

83' GOL | Victor Osimhen, Sallai'nin ortasında Barış'ın indirdiği topta kaleye vurdu, top ağlarla buluştu.

82' Barış Alper Yılmaz, Sara'ya pas çıkardı. Sara uzaktan kaleye vurdu top üstten auta gitti.

80' Kocaelispor, köşe vuruşu organizasyonu yaptı Linetty topu auta vurdu.

72' Kocaelispor'da Habib Keita ve Serdar Dursun oyundan çıktı, Show ve Can Keleş oyuna girdi.

71' Gabriel Sara, sağ kanattan çizgiye indi içeriye çevirdi. Savunma topu karşıladı.

66' Victor Osimhen içeri çevirdi Barış vurdu. Kocaelispor savunması topu çizgiden çıkardı!

64' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Lucas Torreira ve Ismail Jacobs oyundan çıktı yerlerine Eren Elmalı ve Gabriel Sara dahil oldu.

61' Barış Alper Yılmaz'ın ortası doğrudan kaleci Jovanovic'e gitti.

55' Kullanılan frikik oldukça etkisiz oldu. Top Galatasaray'da.

54' Kocaelispor bir serbest vuruş kazandı.

49' Osimhen bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Jovanovic, Osimhen'in şutunu kornere çeldi.

47' Kocaelispor'da Smolcic sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Wilfried Singo oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna dahil oldu.

45' GOL | Kocaelispor 1-0 öne geçti. Daniel Agyei, sağ kanattan ceza sahasına girdi, Abdülkerim'i çalımladı, yakın köşeye vurdu ve top ağlara gitti.

39' Serbest vuruş sonrası karambolde Osimhen topa vurdu, savunmadan seken topu kaleci kornere çeldi.

38' Anfernee Dijksteel, Sane'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

33' Daniel Agyei sol kanattan içeri çevirdi. Uğurcan topu son anda kontrol etti.

28' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü.

20' Serdar Dursun, ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top Uğurcan'da kaldı.

18' Torreira ceza sahasına ortaladı, Icardi'nin kafası oldukça etkisiz. Aut.

14' Kocaelispor gole çok yaklaştı! Tayfur Bingöl Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu Uğurcan inanılmaz kurtardı!

11' Kocaelispor savunma arkasında Tayfur'u bulmayı denedi, top doğrudan Uğurcan'a geldi.

8' Galatasaray Sane ile hızlı çıktı, Sane'nin pası Icardi'ye gelmedi, tehlike uzaklaştırıldı.

4' Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Tayfur Bingöl kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.