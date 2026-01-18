Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı!

18.01.2026 21:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulunuldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.

Image

BAŞKANIN ARACINA SALDIRI

Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.

Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.

Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.

Image

İlgili Konular: #trabzonspor #saldırı #Kocaelispor #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

3 puanı son anda kaptı... Ernest Muci'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü! Kocaelispor 1-2 Trabzonspor
3 puanı son anda kaptı... Ernest Muci'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü! Kocaelispor 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber
Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber Trabzonspor'a Kocaeli deplasmanında galibiyeti getiren Muçi, cezalı duruma düştü.
Kocaelispor maçı öncesi Trabzonspor'dan Sikan kararı!
Kocaelispor maçı öncesi Trabzonspor'dan Sikan kararı! Trabzonspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımda, Anderlecht'e transferi gündemde olan Danylo Sikan kadroda yer almadı.