Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına maç sonu saldırı!

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.
BAŞKANIN ARACINA SALDIRI
Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.
Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.
Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.