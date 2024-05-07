Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Vizyonsuzluğun kaçınılmaz bedeli'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:19

Güncelleme: 07.05.2024 - 08:19

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Konyaspor zor deplasmandı F.Bahçe için ama koca ilk yarıyı heba eden bir takım vardı sahada. İkinci devre Sarı-Lacivertliler rakip kalede büyük baskı kurdu. Sağdan soldan ataklarla, ortalarla birlikte Dzeko’nun kaçırdığı 3 net gol pozisyonu vardı. F.Bahçe adeta korner rekoru kırdı. Sahada hiçbir varlık göstermeyen, sadece kapanan Konyaspor 90’da gol attı ama VAR’dan ofsayta takıldı. Ve 0-0 biten maç, F.Bahçe için de her şeyin bittiğinin özetiydi. Artık SarıLacivertlilerin hiçbir umudu kalmadı... Şimdiden tebrikler G.Saray... F.Bahçe için yine hüsran bir sezon. Güle güle İsmail Kartal... O kadar çok hata yaptın ki anlatmakla bitmez... Ve artık başkan Ali Koç’un da yeniden aday olma ihtimali kalmamıştır! 4 kupaya aday olan takım hiçbir şey kazanamadan sezonu tamamlıyor." (Cumhuriyet)

"VİZYONSUZLUĞUN KAÇINILMAZ BEDELİ"

Uğur Meleke: "Fenerbahçe’nin bugün itibariyle lig hedefinden de kopmasında birçok faktör rol oynadı, bu etkenler içinde en üste ben Fenerbahçe başkanının ve teknik adamının dar vizyonunu koyarım. Arabistan’daki Süper Kupa için dahi uçağa U19 takımını almak, Urfa’daki maça çıkmamak, Olympiakos ilk ayağında asları dinlendirmek feci kararlardı. O aşamalara gelen futbolcuların emeğine saygısızlıktı. Büyük takım tüm cephelerde tüm kupaları kazanmaya oynar çünkü. Kupa seçmez. Ancak neredeyse onlar kadar büyük bir vizyonsuzluk da devre arası transferindeki hamlelerdi: Fred’e ve Tadic’e alternatif olabilecek Lincoln’ün gönderilmesi, ligin en iyi yerli santrforlarından Umut Nayır’ın ikna edilemeyip Serdar Dursun’un alınması bence yanlış kararlar. Tüm bu vizyonsuz kararların bedelini ödüyor Fenerbahçe bence." (Hürriyet)

"NOTALARIN SUÇU YOK"

Bülent Timurlenk: "Dağınık, geçiş hücumu yapmaktan uzak ev sahibi karşısında ilk yarı, Tadic ve Mert Hakan'ın iki pozisyonuyla geçildiyse problem geriden sürekli uzun vurulması ve İrfan Can'ın da 5-4-1 oynayan rakip karşısında kademelere takılmasıydı. İkinci yarıda çift santrfora dönen İsmail Kartal'a, karşı hamle yapmayan iki orta sahalı rakibine karşı kendi göbeğine artı bir adam almayan Ali Çamdalı'nın çaresizliğini, son dakikaya kadar sürdüren F.Bahçe forvetlerinin kaçırdığı net pozisyonlardı. "İrfan Can Kahveci oyunda kalsa Fenerbahçe bu maçı kazanırdı" görüntüsünden İsmail Kartal'ın orta yapacak adamı Tadic'i oyundan alıp 3 santrfora döndüğü bir son 20 dakika izledik. Orkestra şefiniz ne yaptığını bilmez haldeyse olacağı budur. Urfa'da U19'la geçen 5 saat, Olympiakos maçlarıyla takımın psikolojisini bozan yönetim de elbette bu kırık karnenin sahibi. F.Bahçe müziğini kaybetti, notaların suçu yok…" (Sabah)

"PLAN DEĞİL, TESADÜF"

Cem Dizdar: "İsmail Kartal ikinci devreye iki değişiklikle yapıyı değiştirmeye gayret etti ancak bu kez de üst üste gelen Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci sakatlığına takıldı... Yani başlangıç planını bu kez zorunlu olarak revize etmek zorunda kaldı. Yine de Dzeko’ya top indirme inadını sürdürdülerse de Dzeko kaleci Jakup Slovik’e takılıp durdu. Devamında Tadiç ile Serdar Dursun yer değiştirince oynanacak oyun da belli oldu; kenarlardan üç uzuna top gönder! O andan sonra plan değil tamamen tesadüf devreye girecekti Fenerbahçe için, girmedi. Dolayısıyla matematiksel olarak Fenerbahçe’nin iddiası sürüyorsa da epeydir oynayamadığı ortada bir takım olarak bunca transfere rağmen çok ciddi sorun ve tartışmaların onları beklediğini tahmin etmek zor olması gerek... İlk başlığın da İsmail Kartal tercihi olacağı muhakkak..." (Fanatik)