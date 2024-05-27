Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'En iyisi olduğunu kanıtladı'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:00

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazandı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "İcardi’nin Galatasaray formasını giymeye başladığı günden beri belki de kaybolduğu tek kritik maçtı geçen haftaki derbi. Ancak derbideki yok oluşunu dün Konya’da farkı adeta tek başına yaratarak telafi etti. Birinci golde zoru, ikincide neredeyse imkansızı gönderdi filelere. Daha önce Mayıs 2016’da “Süper Lig Gomez sezonu”, Mayıs 2018’de de “Süper Lig Gomis sezonu” başlığını kullanmıştım şampiyonluk yazılarında. Mario Gomez ve Bafetimbi Gomis gibi Mauro İcardi de bir sezona adını verecek katkıyı yaptı bence bu sene." (Hürriyet)

'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI'

Levent Tüzemen: "Galatasaraylı oyuncular, 'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. Galatasaray, bu şampiyonlukla Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. 2 yıldır çekiştiği Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ezeli rakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde 5 kupa öne geçti." (Sabah)

'ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL'

Osman Şenher: "Okan Buruk akıllı ve medeni davranışıyla, takımını zirveden hiç düşürmedi. Maç öncesi, maç sonrası verdiği demeçlerinde hep kalitesini gösterdi. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek, hem de çok büyük başarılar kazanarak. Başkan Dursun Özbek de Galatasaray’ı mükemmel idare etti. Sonuçta bu şampiyonluğu hepsi analarının ak sütü gibi helalinden kazandılar." (Milliyet)

'OKAN BURUK'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ'

Ercan Taner: "Başakşehir gibi seyircisi parmakla sayılan bir kulüple lig şampiyonu olmak ve üst üste 2 sezon müthiş serilerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak önemli işler. Okan Buruk, son yılların en başarılı teknik direktörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Elbette kazanılan şampiyonluk Okan Buruk'un başarı öyküsüdür." (Sözcü)