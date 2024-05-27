Şampiyonluk kutlamasında flaş hareket: Mauro Icardi, Ali Koç'un adının yazdığı forma giydi!

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla birlikte yaptığı şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazdığı bir forma giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:17
Şampiyonluk kutlamasında flaş hareket: Mauro Icardi, Ali Koç'un adının yazdığı forma giydi!
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Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla birlikte yaptığı şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi damga vurdu.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Florya'da balkona "Aşkın Olayım" şarkısı ve meşalelerle geldi.

Taraftarla kutlama yapan Icardi önce "Fener ağlama" tezahüratını başlattı, daha sonra ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi.

Mauro Icardi'nin Ali Koç yazılı formayı giymesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldıza tezahürat yaptı.

Florya'da daha sonra MFÖ'nün "Ali Desidero" şarkısı çaldı.

MERTENS'İN EŞİNİ AĞLATAN OLAY

Galatasaray'ın Florya'da kutlama yaptığı sırada Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs duygusal anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların Mertens'in oğluna yönelik 'Ciro' tezahüratları sonrası Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs gözyaşlarını tutamadı.

FLORYA'DA SON KUTLAMA

Öte yandan yaz aylarında Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacak olan Galatasaray, Florya'da son kez şampiyonluk kutladı. 


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