Spor yazarlarından Antalyaspor - Fenerbahçe yorumu: 'Kalite farkı'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:10

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin FTA Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Yorumcuların Antalya'daki mücadeleyi değerlendirdiği yazıları şu şekilde:

Erman Toroğlu: İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve Fenerbahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar. Ama sonra yavaş yavaş sarılacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı ve maçı böyle bitireceğini zannetti. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da Fenerbahçe'yi üstlerine çektiler. Aslında o sıralarda Fenerbahçe'nin arka tarafı bayağı müsaitti kontratak için. Öyle oynarsan da, sarı-lacivertliler bütün güç ve enerjilerini hücumda kullandılar, fazla gecikmeden de golü buldular. Sonra ikinci gol geldi ve oyunun temposu artık olduğu gibi sarılacivertlilerin eline geçti. Haliyle 60'dan sonra yedek kulübelerinin farkı da sahneye çıkmaya başladı. Antalyaspor'da oyuna giren oyuncularla, Fenerbahçe'de oyuna girenlerin arasında bayağı fark vardı. (Fotomaç)

"İYİ, GÜZEL, HEYECANLI"

Attila Gökçe: Popüler kültür böyledir. Güzel ve olumlu bir gelişme görüldüğünde kitleler halinde bir gönüllüler ordusu devreye girer. Destek verilir, alkış tutulur, övgü üstüne övgü yazılır. Hiç itiraz etmeden Jorge Jesus ve takımı Fenerbahçe’ye futbolsever ahalimizden adanan şarkılara ben de eşlik ediyorum. İyi, güzel ve heyecanlı bir durum. Kimsenin şikayet ettiği yok! Ne var ki gönül gözü, parlak ve renkli Fenerbahçe manzaralarını adeta okşayarak temaşa ederken, oyunun gerçeklerine de kapanıyor zaman zaman. (Milliyet)

"FENERBAHÇE HAK ETTİ"

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin 1-0'dan geri dönerek kazanması önemliydi. Fenerbahçe maçı haketti, pozisyon üstünlüğü olarak haketti. 2 topu da direkten döndü. Sadece kontra ataktan pozisyon verdi Fenerbahçe. 98'deki pozisyonla ilgili öncesinde ne oluyor bilmiyoruz ama ilk anda gördüğümüz ofsayt çalınan pozisyonda aktif alana girmiyor oyuncu ama ondan sonra gösterilen açıda eğer sol bekle oynuyorsa ofsayt çalabilir.

"İKİNCİ YARIDA 'BENİM TAKIMIM BU' DEDİ"

Nihat Kahveci: İlk yarı Antalyaspor, ikinci yarıda Fenerbahçe galibiyeti haketti. Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıya taşıyamadı o tartışılır. Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarıdaki oyuna bakınca biz haftasonu ne yapacağız dedi, ikinci yarıya bakınca işte bizim takım bu dedi.