Antalyaspor - Fenerbahçe maçında VAR tepkisi

Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 90+8. dakikasında VAR tarafından iptal edilen gol tartışmaya neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 22:41
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında VAR tepkisi
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Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor'un golü iptal edildi, ev sahibi ekip bu karara tepki gösterdi.

Antalyaspor'da Fernando 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

ANTALYASPOR'DAN VAR TEPKİSİ

Pozisyonun ardından VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtildi ve çekilen çizgilerle bu görüntü ekrana geldi.

Antalyasporlu futbolcular attıkların golün iptal edilmesine tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.


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