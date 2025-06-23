Sporla hem kendini hem ekonomiyi koruyorsun!

Spor İstanbul’un bağımsız bir araştırma şirketi ile yaptığı çalışmaya göre bir haftada spor yapan İstanbulluların 150 dakikalık fiziksel aktivitenin ekonomiye katkısı 3.5 milyar doları buluyor. Spor İstanbul, 71 tesise ek olarak 300’ün üzerindeki noktada gerçekleştirdiği açık alan etkinlikleriyle İstanbullunun fiziksel aktivitesini artırıyor. Araştırma sonucuyla İBB Spor İstanbul’un faaliyetlerinin sağlık sektörü üzerinden ekonomide yaptığı tasarrufun sonuçları ortaya çıktı.

“HAFTADA 150 DAKİKA HAREKET EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yapılan her işin sonuçlarının ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle bir ilke imza atıp fiziksel aktivitenin ekonomi üzerindeki etkisini ortaya koyduklarını söyledi. Onur, “Biz İstanbul halkının fiziksel aktivite oranını artırmayı hedefliyoruz. Bunun için kendimizi sadece tesislerle sınırlı tutmuyoruz. Vapurlardan metrolara ve parklara kadar çok çeşitli alanları da kullanarak vatandaşları hareket etmeye yönlendiriyoruz” dedi.

Spor İstanbul’un “Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” raporunu değerlendiren Onur, “Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz yapan bireyleri ‘fiziksel olarak aktif’ kabul ediyor. 16 milyonluk İstanbul’da, nüfusun %13,6’sı bu tanıma giriyor. Yani yaklaşık 1,6 milyon İstanbullu düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Birleşik Krallık’ta bu oran %63,4, ABD’de ise %46,9. İstanbul’un hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yolu var. Ancak, %13,6 gibi görece düşük bir oran bile büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.

Araştırmamıza göre, fiziksel aktiviteye katılan her 100.000 kişi, yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik fayda yaratıyor” diye sözlerine devam etti.

“SPOR YAPAN İSTANBULLUNUN EKONOMİYE KATKISI 3.5 MİLYAR DOLAR”

Fiziksel aktivitenin ekonomik açıdan üç temel avantaj sağladığını anlatan Onur, “Birincisi, hastalık yükünün azalmasıyla doğrudan sağlık harcamaları düşüyor. Ayrıca, dolaylı olarak iş gücü verimliliği kayıpları da önleniyor. İkincisi, daha aktif bir iş gücü, genel üretkenliği artırıyor. Bu da daha az devamsızlık ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. Üçüncüsü de fiziksel aktivite, erken ölümleri azaltarak hem halk sağlığını iyileştiriyor hem de ekonomik faydalar sağlıyor” dedi.

Fiziksel olarak aktif olan 1,6 milyon İstanbullunun yarattığı ekonomik katkının, 3,5 milyar doları bulduğunu anlatan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Sadece 2022–2023 arasında yaşanan 2,1 puanlık fiziksel aktivite artışı bile, 575 milyon dolarlık ekonomik fayda getirdi. Raporumuza göre, toplam kümülatif ekonomik faydaların %56’sı hastalık yükündeki azalmadan kaynaklanıyor” diye konuştu.

“16 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF MÜMKÜN”

Fiziksel aktivitesini artıran bireylerin sağlık sorunlarının azaldığını dile getiren Onur, “Hastalık yükünün azalmasıyla 1,9 milyar dolar, işyeri devamsızlıklarının azalması ve üretkenliğin artmasıyla: 1,3 milyar dolar, erken ölümlerin azalmasıyla da 190 milyon dolar tasarruf sağlanıyor. Toplamda, 2023 yılı itibarıyla İstanbul’da fiziksel aktivitenin ekonomik etkisi yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Eğer bugün aktif olan %13,6’lık nüfus oranı, Londra seviyesine (%63) çıkarılabilirse, elde edilecek ekonomik fayda 16 milyar doları bulabilir. Düşünün, fiziksel aktivitede yüzde 2-3’lük artış bile bu yaratılan değerin katbekat üstünde bir ekonomik fayda sağlayacaktır. Dolasıyla stratejik yatırımlarla hem İstanbul hem de ülke ekonomisi için büyük katkılar sağlanabilir” dedi.



