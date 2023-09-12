Sportif direktör Portekiz’e gitti, menajeriyle görüşme İstanbul’da: Hedef Al Musrati

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Sarı-Lacivertlilerin aklı Braga’dan Al Musrati’de. Başkan Ali Koç, Braga Başkanı Antonio Salvador’la yakın dostluğu bulunan sportif direktör Mario Branco’yu apar topar Portekiz’e gönderdi. Fenerbahçe, daha önce yapılan görüşmelerde Braga kulübüne bonuslarla birlikte 15 milyon Avro’luk teklif sunmuştu. Futbolcu F.Bahçe’ye sıcak bakıyor. Ancak başkan Salvador, takımının Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi nedeniyle Libyalı futbolcunun satışına sıcak bakmıyor. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun menajerini transferi görüşmek için İstanbul’a davet etti. Bu transfer gerçekleşmezse F.Bahçe’nin B planı, Atalanta’da forma giyen Hırvat Mario Pasalic. Sarı-Lacivertlilerin Hırvat kalecisi Livakovic’in, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna F.Bahçe ile ilgili detaylı bilgi verdiği öğrenildi.

