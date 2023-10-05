Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:38
Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Sporting Lizbon, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmişti.

Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Rakow'u 2-0 yenmişti.


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