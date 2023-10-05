Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Sporting Lizbon, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmişti.
Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Rakow'u 2-0 yenmişti.
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