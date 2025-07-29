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Sporting Lizbon'un yeni forveti belli oldu!

Sporting Lizbon'un yeni forveti belli oldu!

29.07.2025 09:42:00
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Sporting Lizbon'un yeni forveti belli oldu!

Portekiz Premier Ligi ekibi Sporting Lizbon, 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Luis Suarez'i renklerine bağladı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon, son olarak Almeria'da forma giyen Kolombiyalı forvet Luis Suarez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalandığı ve kontratta 80 milyon avro serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi

79 MAÇTA 41 GOL

Suarez imza sonrasında, "Kariyerimde yeni başlangıçlar yapmayı ve farklı sayfalar açmayı seviyorum. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama şimdi Sporting'de 97 numarayı en üst seviyeye taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Almeria ile 79 maça çıkan Suarez, 41 gol attı.

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