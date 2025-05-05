Sporting, Benfica deplasmanı öncesi kazandı!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:27

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:27

Portekiz Premier Lig'de 32. hafta maçında Sporting, sahasında Gil Vicente'yi ağırladı.

Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Sporting, 2-1 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Maximiliano Araujo ile 90+3'de Eduardo Quaresma kaydetti. Konuk ekibin tek golü 26. dakikada penaltı noktasından Felix Correira'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Sporting, 78 puan ile ligde averaj ile lider durumda bulunuyor. Gil Vicente, 32 puan ile 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sporting, ikinci sırada bulunan Benfica ile deplasmanına karşılaşacak. Gil Vicente, Arouca'yı konuk edecek.