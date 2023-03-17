Sporting, penaltılarda Arsenal'i devirdi
Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'in rövanşında Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Sporting, rakibini penaltılarda 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sporting, Arsenal deplasmanına konuk oldu.
Emirates'teki maçta ev sahibi Arsenal 19. dakikda Granit Xhaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Sporting, bu gole 62. dakikada Pedro Goncalves'in orta sahadan attığı golle karşılık verdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. İlk maçtaki 2-2'lik skorun ardından bu maçtaki 1-1'lik eşitlikle uzatma bölümüne geçildi.
Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, Sporting'te Manuel Ugarte Ribeiro 118. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sporting, penaltılarda rakibine karşı 5-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Sporting'in rakibi, cuma günü gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.
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