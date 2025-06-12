Sports Arena Avrupa Dalış Şampiyonası!

Avrupa Dalış Şampiyonası Gloria Sports Arena’da yapıldı.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir; Geçtiğimiz yıl su spor bilimleri’ Labs Akredetitasyonu ile taçlanan Gloria Sports Arena’nın Türkiye’de ilki gerçekleştirerek Avrupa dalış Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.





Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu organizasyon, spor turizmi açısından da büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Gloria Sports Arena’nın Uluslararası standartlarda bir spor merkezi olarak kabul edilmesi ve bu çapta bir şampiyonaya ev sahipliği yapması, ülkemiz adına da gurur verici bir gelişme olarak kayda geçti…



