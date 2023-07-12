Real Madrid'li futbolcu Arda Güler: 'Efsane olmak istiyorum'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 21:48

Güncelleme: 12.07.2023 - 22:31

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinin kulüp televizyonuna konuştu.

18 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Karşılama için teşekkür etmek istiyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum"

"BİRÇOK TAKIM İLGİ GÖSTERDİ"

"Birçok Avrupa kulübü ilgi gösterdi. Ama dünyanın en iyi kulübü Real Madrid sizinle ilgileniyorsa kararınız nettir".

"Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, bir efsane olmak istiyorum. Bu kulüp, tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Tüm Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid'e oyunumda ve kariyerimde çalışmak ve gelişmek için geldim"

"HEPSİ ÇOK İYİ OYUNCULAR"

"Ben gol atabilen, asist yapabilen, top sürebilen ve dribbling yapabilen bir hücum oyuncusuyum"

"Rodrygo, Vinicius, Camavinga ve Valverde'nin de tıpkı benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiklerini hatırlıyorum. Hepsi çok iyi oyuncular ve şimdi benim takım arkadaşlarım olacaklar"

ARDA GÜLER'İN İDOLLERİ

"İdollerimden bazıları Zidane, Mesut Özil ve Guti. Hatta Mesut Özil ile oynama şansı da buldum."

TARAFTARA MESAJI

"Bir Madridista gibi hissediyorum. Hala Madrid!"