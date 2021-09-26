Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1’inci yardımcısı Kenan Koçak bugün saat 16.00’da Türkiye’ye geldi ve maça geçti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1’inci yardımcısı Kenan Koçak bugün saat 16.00’da Türkiye’ye geldi.
Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısına yetişen Kuntz ve Koçak, bu maçın ardından da saat 19.00’da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’nda gidecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7’nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek.
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