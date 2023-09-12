Stefan Kuntz: 'Bu mağlubiyet bizi ileri götürecek'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:39

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:42

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya kaybedilen hazırlık maçının ardından konuştu.

Alman teknik adam, "İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu" dedi.

Kuntz ayrıca, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek" diye konuştu.

Stefan Kuntz son olarak, "Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu" sözlerini sarf etti.