Stefan Kuntz iki futbolcuyu neden tercih ettiğini açıkladı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:21

Güncelleme: 19.06.2023 - 21:21

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNA YATKIN OLACAKTIR"

Alman teknik adam, Barış Alper ve Salih Özcan'ı ilk 11'de tercih etmesi hakkında, "Umut Nayir burnundan bir sakatlık yaşamıştı. Aynı zamanda hızından dolayı Barış Alper bu oyuna daha yatkın olacaktır. Salih Özcan da orta sahanın defans yönünü stabilize etmek için" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 10 numara oynayıp oynamayağı sorulan Stefan Kuntz, "Maçta göreceksiniz. Sürpriz olsun" cevabını verdi.