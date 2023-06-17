Stefan Kuntz: 'İlaç kullanmam gerekebilir'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 01:30

Güncelleme: 17.06.2023 - 01:30

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Kuntz, "Buraya en son geldiğimizde de benzer bir karşılık bulmuştuk. Kesinlikle Letonya arzulu ve istekli oynadı. Bir daha buraya geldiğimizde böyle bir maç oynarsak, ilaç kullanmam gerekebilir" diye konuştu.

"LETONYA'NIN HOCASI TAKIMINI İYİ HAZIRLAMIŞ"

Letonya'nın fiziksel anlamda çok iyi bir takım olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Letonya'nın hocası takımını iyi hazırlamış. Çok dirençli oynadılar. İlk yarı bazı oyuncularımız istediğimiz performansı gösteremediğinden dolayı zorlandık. İkinci yarı yaptığımız konuşmalardan dolayı biraz daha iyiydiler. Oyuncu değişikliklerimiz bize katkı sağladı. Şans da biraz bizden yanaydı" açıklamasında bulundu.

"BARIŞ'IN SAĞ TARAFTAN TOPU GETİRMESİ, İRFAN'IN İNANARAK O GOLÜ YAPMASI HER TAKIMA NASİP OLMAZ"

90+4'üncü dakikada golü yemelerine rağmen kazanmak için ümitlerini yitirmediklerini ifade eden Kuntz, şöyle konuştu:

"Sonuçta benim orada üzülme şeklim, Türk halkıyla aynıydı. Bir fark yoktu. Ama sonuna kadar zorlayacağımızı da biliyoruz. 18 ay önce de benzer bir durumla karşılaşmıştık. Sonuna kadar direnmiştik ve galip gelmiştik. O yüzden son ana kadar umutluyduk. Üçüncü golü izlediğimizde Barış'ın sağ taraftan topu getirmesi, İrfan'ın inanarak o golü yapması her takıma nasip olmaz. Bu oyuncularımızın özel olduğunu gösterir. Bundan dolayı Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum."

"KALİTEMİZİ TEMİZ BİR ŞEKİLDE SAHAYA YANSITAMADIK"

Letonya karşısında ofansif bir dizilişle sahaya çıktıklarını belirten Kuntz, "Kalitemizi temiz bir şekilde sahaya yansıtamadık. Uzun sezon sonrasında bu maçları oynuyoruz. İptal edilen 2'nci golümüz verilebilirdi. O gol sayılsaydı oyun daha fazla bize dönebilirdi. Mevcut durumumuzda zor problemleri çözmeye çalışıyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Böyle bir skorla buradan çıktık" diye konuştu.

"BÖYLE BİR MAÇI TECRÜBE ETMELERİ ONLAR ADINA GÜZEL BİR ŞEY"

Takımdaki oyuncuların fiziksel anlamda farklı seviyelerde olduğunu aktaran Alman teknik adam, genç bir takıma sahip olduklarını söyleyerek, "Biz bu maça ve bu rakibe göre hazırlandık. O yüzden de biraz daha ofansif bir düzenle sahaya çıktık. Bu tarz bir durumun olabileceğini de bekliyorduk ama arkadaki bazı kararları daha iyi verebilseydik büyük ihtimalle bu kadar çok zor duruma düşmeyebilirdik. Bu kararları rakibe yönelik veriyorsunuz. Cenk, Enes, Çağlar gibi nasıl oynamamız gerektiğini bilen oyuncularımız bu kampta bizimle olamadılar. Takım içindeki denge de farklıydı. Bazı oyuncularımız Süper Kupa finalinde oynadı. Hakan, Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Orkun, 50'den fazla maça çıktı. İki haftadır hiçbir maç yapmayan oyuncularımız da vardı. Bunları aynı seviyeye getirip hazırlamak, kolay olmuyor. Aynı zamanda iki tane oyuncumuz ilk defa 11'de yer aldı. Hala daha genç bir takımız. Böyle bir maçı tecrübe etmeleri onlar adına güzel bir şey" dedi.

"İRFAN CAN'I KADROYA ALDIĞIM İÇİN BENİ ELEŞTİREN VE BANA HAKARET EDEN KİŞİLER OLDU"

Türk halkına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Kuntz, "Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Hemen hemen 30-35 sene önce son kez milli maç oynanmış. Oradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu bana anlattılar. Hep beraber olursak önümüzdeki hedefe ulaşabiliriz. İrfan Can'ı kadroya aldığım için beni eleştiren ve bana hakaret eden kişiler oldu. Bu da İrfan gibi bir oyuncuya karşı büyük haksızlık. O çok iyi ve özel bir oyuncu. Birçok ülke, böyle bir milli takımı hayal ediyordur. Türk halkının bu yüzden mutlu olması gerekir. Taraftarımız, bütün takımı desteklesin hem de gururlu olsunlar. Karşı karşıya hiçbir şekilde bir yere varamayız. Birlik ve beraberlikle bir yere varabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.