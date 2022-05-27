Stefan Kuntz'tan flaş itiraf: Milli Takım'a çağırdım, gelmedi

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:57

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım kampı öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz flaş ifadeler kullandı.

"Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum" diyerek söze başlayan Kuntz, "Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek" dedi.

"ÇAĞIRDIM AMA GELMEK İSTEMEDİ"

Milli Takım'a oyuncuları çağırdıklarını ve her zaman olumlu cevap almadıklarını söyleyen Kuntz, "Örneğin Mehmet-Can Aydın... Kendisini Milli Takım'a çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi" dedi.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Schalke 04 takımında orta saha mevkinde forma giyen Mehmet-Can Aydın, 09 Şubat 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.

180 cm boyunda ve kilo olan Mehmet-Can Aydın, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon toplam 19 maça çıkan Mehmet-Can Aydın, 1 gol 1 de asist kaydetti.