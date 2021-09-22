Stefan Kuntz'un da izlediği maçta Burak’tan iki asist
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi.
Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında Burak Yılmaz'ın 2 asistle oynadığı karşılaşmada Lille sahasında Reims'i 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Reims'i konuk etti.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, 31'inci dakikada Burak'ın asistiyle Jonathan David'in attığı golle 1-0 öne geçti. 43'üncü dakikada yine Burak'ın asistinde Benjamin Andre topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 74'üncü dakikasında Reims, Alexis Flips'in penaltı golüyle farkı 1'e indirse de karşılaşmada başka gol olmayınca Lille, Reims'i 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 8'e çıkardı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi.
Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.
Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Perşembe günü kar ve dolu geliyor!
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber