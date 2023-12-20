Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:05

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:05

Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Stefan Savic'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Sarı-Lacivertli taraftarların araştırma konusu hâline gelen Stefan Savic'in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Stefan Savic kimdir, nereli? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Stefan Savic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

STEFAN SAVİC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991'de doğan Karadağlı futbolcudur. Defans pozisyonunda oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olmuştur.



STEFAN SAVİC'İN KARİYER GEÇMİŞİ NEDİR?

Savic, profesyonel futbol kariyerine BSK Borca'da başladı. 2010 yılında 10 günlüğüne Arsenal tarafından denenmiştir. Savic, 29 Ağustos 2010'da Sırbistan'ın Partizan takımına transfer olmuştur. Karadağlı futbolcu, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Savic, Partizan'da 15 numaralı formayı giymiştir. Savic, 6 Temmuz 2011'de Manchester City'ye transfer olmuştu. Karadağlı futbolcu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. City, transfer için 6 milyon £ bonservis bedeli ödedi. Savic, City'de de 15 numaralı formayı giydi.



STEFAN SAVİC'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ NASIL?

Savic, ülkesi Karadağ'ın U-17, U-19 ve U-21 genç millî takımlarının formasını giymiştir. Karadağ A millî takımı için ilk maçına ise 11 Ağustos 2010'da Kuzey İrlanda ile oynanan hazırlık maçında çıkmıştır.

