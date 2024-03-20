Stefano Denswil'den 'bıçak' iddialarına yalanlama!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:50

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:50

Trabzonspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, ülkesinin basınına konuştuğu Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması hakkında sözlerinin değiştirildiğini söyledi.

Trabzon yerel basınından 61saat’e konuşan Stefano Denswil, bıçak görüp görmediği sorusuna "Ben bu konuda hiçbir şey söylemedim. İnsanların benim söylediklerimi değiştirmelerine gerek yok. İnternette gördüklerini gördüler sadece ve bu kadar. Soyunma odasındayken ve ayrıca her şeyi internetten ve haberlerden takip ettiysem nasıl bunları söylebilirim" dedi.

"KULÜBÜMÜ NEDEN KÖTÜ DURUMA SOKAYIM"

Röportajındaki ifadelerin değiştiğini söyleyen Denswil, "Kendi kulübümü kötü duruma sokmak tuhaf olurdu. Soyunma odasına giren ilk kişilerden biriyken nasıl bir şey görebilirim. Soyunma odasında sinirli bir şekilde otururken sahada neler olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

"KELİMELERİMİ DEĞİŞTİRDİLER"

Hollanda medyasındaki haber için harekete geçip geçmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Denswil, "Tabiki çünkü insanların benim kelimelerimi değiştirerek kulübümü zor bir duruma sokmasını sevmiyorum" şeklinde konuştu.

RÖPORTAJ'DA SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SÖZLER

Yayınlanan röportajda, Denswil’in "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım. Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor" İfadeleri yer almıştı.