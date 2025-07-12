Stefano Pioli, eski yuvasına geri döndü!

Raffaele Palladino ile yollarını ayıran Fiorentina, eski tekn yeni teknik direktörünü açıkladı.

Fiorentina, Stefano Pioli ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkan Rocco Commisso, yeni teknik direktörü için şu sözleri kullandı: " Stefano Pioli'nin Fiorentina A takımının başına geçmesinden çok memnunum. İlk konuşmamızdan itibaren Pioli'nin çok iyi tanıdığı, derinden bağlı olduğu bu kulüp ve şehir için savaşma arzusu gördüm. Ailem, ben ve Fiorentina'daki herkes Stefano'nun geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyor ve mor formayla bu yeni macerasında ona en iyisini diliyoruz."

Pioli, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de gazetecilerle bir araya gelecek.