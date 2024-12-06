Stefano Pioli'den Talisca açıklaması!
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Anderson Talisca'yı teknik bir karardan dolayı kadroya almadığını söyledi.
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Al Ittihad karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Pioli, maç kadrosunda yer almayan Anderson Talisca'nın sakatlığı bulunmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, Talisca'nın kadroda olmamasıyla ilgili, "Teknik bir karardan dolayı Talisca'yı kadroya almadım." diye konuştu.
Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #transfer #anderson talisca #fenerbahçe #Stefano Pioli
Spor Haberleri
- PSG'den Auxerre deplasmanında sürpriz puan kaybı
- Atalanta, Milan'ı 87'de yıktı!
- Stuttgart, Atakan Karazor ile iki farktan döndü!
- İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı yendi
- Inter, Parma karşısında hata yapmadı
- Stefano Pioli'den Talisca açıklaması!
- Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü
- Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı!
- Galatasaray'dan PFDK tepkisi!
- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!