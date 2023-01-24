Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Yunan raket Stefanos Tsitsipas, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı mağlup ederek Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:03
Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında Yunan raket Tsitsipas ile dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka karşılaştı.

İki saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Tsitsipas, son 4 tenisçi arasına kaldı.

Avustralya Açık'ta 4. kez yarı finale yükselen Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile eşleşti.

Stefanos Tsitsipas

10. GÜN PROGRAMI

Turnuvanın 10. gününde yarın, çeyrek final maçları tamamlanacak.

Günün öne çıkan tek erkekler mücadelesinde 9 kez Avustralya Açık şampiyonu Sırp Novak Djokovic (4) ile Rus Andrey Rublev (5) korta çıkacak. Diğer maçta ABD'li tenisçiler Ben Shelton ile Tommy Paul kozlarını paylaşacak.

Tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova (30) ile Polonyalı Magda Linette ve Belaruslu Aryna Sabalenka (5) ile Hırvat Donna Vekic mücadele edecek.


Stefanos Tsitsipas Jiri Lehecka Avustralya Açık

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