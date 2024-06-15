Steve Clarke: 'Hedefimiz 4 puan'
İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke kaybettikleri Almanya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
EURO 2024'ün açılış maçında Almanya'ya 5-1 mağlup olan İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kendi kendilerine çok zor bir maç yaşattıklarını söyleyen Steve Clarke, "Almanya olağanüstüydü ve biz onlara yetişemedik. İlk yarı çok hızlı bir şekilde elimizden kaçtı, kendimize bir yer edinemedik. Defansif olarak çok iyi değildik ve topla da çok iyi değildik, bu yüzden kendimize zor bir gece yaşattık. Bence ikinci yarıda on kişi çok iyiydik, golü bulmayı başardık ama 5. golü yediğimiz için hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin en baştan beri 4 puan olduğunu söyleyen Clarke şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Yapmamız gerekenler hala önümüzde duruyor. Şimdi her şey tepki vermekle ilgili, bakalım oyuncular nasıl tepki verecekler. Hedefimiz dört puan. Bunu en başından beri söylüyorum. Bu akşam hiç alamadık, dolayısıyla önümüzdeki iki maçın hedefi hala bu."
Spor Haberleri
- Galatasaray'da gözler EURO 2024'te
- Niclas Füllkrug: 'Kazanmayı sonuna kadar hak ettik'
- Steve Clarke: 'Hedefimiz 4 puan'
- EURO 2024, 3 maçla devam edecek
- Andrew Robertson'dan Almanya'ya övgü!
- Julian Nagelsmann galibiyeti değerlendirdi
- Ergin Ataman: 'Ben sadece işimi yaptım'
- Göztepe'den eşi benzeri görülmemiş kutlama
- Trabzon’da başkan Doğan’dan müjde
- Almanya, İskoçya'yı sahadan sildi...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Marmara'da yeni tehlike: Silivri açıklarına kadar geldi!
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu