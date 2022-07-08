Steven Bergwijn Hollanda'ya geri döndü
Ajax, Tottenham'dan Steven Bergwijn ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Hollanda Ligi Eredivisie'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Ajax, yeni sezon öncesinde ilk transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham'dan Steven Bergwijn ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 31.25 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Daha önce Ajax'ın altyapısında forma giyen Bergwijn, 2011'de PSV'ye transfer olmuştu.
2019/20 sezonunun devre arasında PSV'den Tottenham'a 30 milyon Euro karşılığında katılan Bergwijn, geride kalan sezonda Premier Lig'de 25 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı