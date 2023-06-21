Stopere Rayyan Baniya hamlesi!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:09

Trabzonspor, gözünü Fatih Karagümrük’te başarılı bir sezon geçiren Rayyan Baniya’ya çevirdi.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bordo-mavililer, Türk asıllı stoper için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile kısa süre içinde görüşme planlıyor.

Rayyan Baniya

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

24 yaşındaki oyuncuya Avrupa’dan bazı kulüplerin de yakın ilgisi var. Baniya’nın Karagümrük’le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.