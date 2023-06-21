Stopere Rayyan Baniya hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fatih Karagümrük forması giyen Türk asıllı Rayyan Baniya ile ilgilendiği kaydedildi.
Trabzonspor, gözünü Fatih Karagümrük’te başarılı bir sezon geçiren Rayyan Baniya’ya çevirdi.
BAŞKAN İLE GÖRÜŞÜLECEK
Bordo-mavililer, Türk asıllı stoper için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile kısa süre içinde görüşme planlıyor.
Rayyan Baniya
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
24 yaşındaki oyuncuya Avrupa’dan bazı kulüplerin de yakın ilgisi var. Baniya’nın Karagümrük’le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Polisleri vuranlar nasıl bırakıldı
- Akşener’in karşısına çıkacak isim belli oldu
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- PFDK'den '5 yıldızlı forma' kararı!
- Meclis'in ilk gerginliği yaşandı!
- Moody's Türkiye için 'faiz' tahminini açıkladı!
- Melih Gökçek hedef gösterdi, öğretmen açığa alındı
- Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir
- 'Ekmekten bile tasarruf edeceğiz'