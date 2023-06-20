Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık kampının ayrıntılarını duyurdu.
Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.
SLOVENYA'DA KAMP YAPACAK
Takımın, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Bordo-mavili ekibimiz 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek."
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