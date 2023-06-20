Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık kampının ayrıntılarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:59
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.

SLOVENYA'DA KAMP YAPACAK

Takımın, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Bordo-mavili ekibimiz 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek."


trabzonspor Hazırlık kampı süper lig

İlgili Haberler

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!
Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi

Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi
Trabzonspor Wilson Manafa'nın transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor Wilson Manafa'nın transferinde sona yaklaştı

En Çok Okunan Haberler