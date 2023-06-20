Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:53

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:53

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, transfer döneminin gözde ismi konumunda.

Uğurcan Çakır

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Bordo-mavililerin 27 yaşındaki kalecisiyle Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın yanı sıra İngiliz ekibi Nottingham Forest ve Suudi Arabistan takımı Al Taawoun ilgileniyor.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Nottingham Forest’in, Uğurcan için Trabzonspor’a 10 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Uğurcan Çakır, 2022/2023 sezonundaki 44 karşılaşmada Trabzonspor formasını sırtına geçirirken kalesinde 62 gol gördü.