Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!
Avrupa kulüplerinin, Süper Lig ekibi Trabzonspor'un milli futbolcusu Uğurcan Çakır ile ilgilendiği kaydedildi.
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, transfer döneminin gözde ismi konumunda.
Uğurcan Çakır
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Bordo-mavililerin 27 yaşındaki kalecisiyle Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın yanı sıra İngiliz ekibi Nottingham Forest ve Suudi Arabistan takımı Al Taawoun ilgileniyor.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Nottingham Forest’in, Uğurcan için Trabzonspor’a 10 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Uğurcan Çakır, 2022/2023 sezonundaki 44 karşılaşmada Trabzonspor formasını sırtına geçirirken kalesinde 62 gol gördü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Emzirme odasında engerek yılanı paniği
- AYM'den kritik HDP kararı
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- AKP MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- Merkez Bankası önünde eylem: Çok sayıda gözaltı
- Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin kimdir?
- Kredi kullanan yurttaşlara iyi haber!
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme