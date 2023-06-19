Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi

Hırvat hoca Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürüten Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Rumen futbolcu Florin Tanase ile ilgilendiği kaydedildi.

Hayri Güner
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:49
Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi
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Teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’da gündeme gelen yeni isim Florin Tanase oldu.

Florin Tanase

AYRILMAK İSTİYOR

Bordo-mavililer, Al-Jazira takımından ayrılmak isteyen Rumen 10 numara ile temasa geçti.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 7 gol attı.


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