Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi
Hırvat hoca Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürüten Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Rumen futbolcu Florin Tanase ile ilgilendiği kaydedildi.
Teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’da gündeme gelen yeni isim Florin Tanase oldu.
Florin Tanase
AYRILMAK İSTİYOR
Bordo-mavililer, Al-Jazira takımından ayrılmak isteyen Rumen 10 numara ile temasa geçti.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 7 gol attı.
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