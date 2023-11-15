Strasbourg - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında deplasmanda SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki iki namağlup ekip Pınar Karşıyaka ile SIG Strasbourg, Fransa'da karşılaşacak.
STRASBOURG - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Grupta ikişer galibiyetle ilk 2 sırada bulunan takımların Rhenus Sport'taki mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.
STRASBOURG - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Grubun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika'da Filou Oostende ile mücadele edecek.
AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA
Yarın Avrupa kupalarında 258. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Bu müsabakalarda 20 bin 462 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 919 sayı gördü.
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