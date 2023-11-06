Pınar Karşıyakalı Errick McCollum'ın NBA'deki kardeşine akciğer sönmesi teşhisi konuldu!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:38

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:42

NBA ekibi New Orleans Pelicans'ın basketbolcusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konduğu ve bir süre parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, pazar sabahı alınan tıbbi görüntülemede 32 yaşındaki McCollum'ın sağ akciğerinde küçük bir pnömotoraks tespit edildi.

CJ McCollum

DAHA ÖNCE DE PROBLEM YAŞAMIŞTI

McCollum'ın, iyileşme sürecindeki sonraki adımları belirlemek için önümüzdeki 48 saat içinde ek testlere tabi tutulacağı kaydedildi.

Son iki yıl içinde ikinci kez akciğer çökmesi teşhisi konulan McCollum, daha önce Aralık 2021'de halen Portland Trail Blazers'ın bir üyesiyken, Boston Celtics'e karşı oynanan bir maçın dördüncü çeyreğinde aynı durumdan muzdarip olmuştu.

Errick McCollum

AĞABEYİ TÜRKİYE'DE OYNUYOR

McCollum, 17 Ocak 2022'de Blazers kadrosuna dönmeden önce, altı hafta boyunca toplam 18 maç kaçırmıştı.

CJ McCollum'ın 35 yaşındaki ağabeyi Errick McCollum, Türkiye'de Anadolu Efes ve Galatasaray formaları giyerken bu sezon Pınar Karşıyaka'nın kadrosunda yer alıyor.