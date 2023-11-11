Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı!

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:52
Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 93-75 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Erdi Gülaslan 9, Perez 11, Upson 11, Bruinsma 1, Ray 8, Can Kurt, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 1, Murat Erensoy

Pınar Karşıyaka: Carey 10, Martin 20, Hilliard 8, Brown 13, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 12, Furkan Haltalı 9, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 2

1. periyot: 21-26

Devre: 37-49

3. periyot: 54-75


pınar karşıyaka Onvo Büyükçekmece Basketbol Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Pınar Karşıyakalı Errick McCollum'ın NBA'deki kardeşine akciğer sönmesi teşhisi konuldu!

Pınar Karşıyakalı Errick McCollum'ın NBA'deki kardeşine akciğer sönmesi teşhisi konuldu!
Karşıyaka 29. kez Ata’dan Ana’ya koşuyor

Karşıyaka 29. kez Ata’dan Ana’ya koşuyor
Pınar Karşıyaka 2/2 devam ediyor

Pınar Karşıyaka 2/2 devam ediyor

En Çok Okunan Haberler