Stüdyoda Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e 'Emre' çıkışı!

16 Ekim 2021 Cumartesi, 08:47

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı beIN Sports'ta masaya yatırıldı. Vokkan Demirel, Feyyaz Uçar ve Tugay Kerimoğlu'nun yorumcu olarak katıldığı programda ilginç bir diyalog ortaya çıktı.Feyyaz Uçar, Volkan Demirel'i uyardı!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel, "Bugün, Emre için... Emre Belözoğlu için daha doğrusu arkadaşım olduğu için Emre diye hitap ediyorum ama" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine araya giren Feyyaz Uçar, "Bir daha sakın Emre deme Volkan. Ben bir kere Sergen dedim, o zamandan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" diye espriyle uyarıda bulundu.

Stüdyoda yaşanan neşeli anların ardından Volkan Demirel, "Ben daha çok yeniyim ağabey, o yüzden" diyerek kendini savundu.

BELÖZOĞLU İLE BERABER ÇALIŞTILAR

Bilindiği gibi Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü yaptığı dönem Volkan Demirel de yardımcılığını üstlenmişti. Demirel sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrılarak beIN Sports yorumcuları arasına katıldı.