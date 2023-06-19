Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tiafoe oldu
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde, ABD'li raket Frances Tiafoe şampiyonluğa ulaştı.
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını Frances Tiafoe kaldırdı.
Almanya'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvası finalinde, erkekler dünya 12 numarası 25 yaşındaki ABD'li tenisçi Tiafoe ile dünya 24 numarası 33 yaşındaki Alman raket Jan-Lennard Struff karşılaştı.
Tiafoe, finalde Struff'u 4-6, 7-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.
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