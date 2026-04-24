Stuttgart, Freiburg'u uzatmada devirdi: Finalde, Bayern Münih'in rakibi oldu

24.04.2026 09:31:00
Stuttgart, normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma devresinde bulduğu golle Freiburg'u 2-1 mağlup etti ve Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, finale yükseldi.

MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

