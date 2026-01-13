Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de devirdi!

Bundesliga'da 18. hafta maçında VfB Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti ve kritik mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ermedin Demirovic, 35. dakikada Deniz Undav ve 87. dakikada Nikolas Nartey kaydetti.
Eintracht Frankfurt'un golleri 5. dakikada Rasmus Kristensen ve 80. dakikada Ayoube Amaimouni-Echghouyab'tan geldi.
CAN UZUN VE ATAKAN KARAZOR
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor maçta 90 dakika forma giydi. Eintracht Frankfurt'taki milli futbolcu Can Uzun ise maç kadrosunda yer almadı.
Stuttgart alığı galibiyet ile puanını 32'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 26 puanda kaldı.
Bundesliga'da Stuttgart hafta sonu Union Berlin'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'e konuk olacak.