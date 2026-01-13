Cumhuriyet Gazetesi Logo
Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de devirdi!

Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de devirdi!

13.01.2026 23:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de devirdi!

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

Bundesliga'da 18. hafta maçında VfB Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti ve kritik mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ermedin Demirovic, 35. dakikada Deniz Undav ve 87. dakikada Nikolas Nartey kaydetti.

Eintracht Frankfurt'un golleri 5. dakikada Rasmus Kristensen ve 80. dakikada Ayoube Amaimouni-Echghouyab'tan geldi.

CAN UZUN VE ATAKAN KARAZOR

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor maçta 90 dakika forma giydi. Eintracht Frankfurt'taki milli futbolcu Can Uzun ise maç kadrosunda yer almadı.

Stuttgart alığı galibiyet ile puanını 32'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 26 puanda kaldı.

Bundesliga'da Stuttgart hafta sonu Union Berlin'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'e konuk olacak.

İlgili Konular: #eintracht frankfurt #Stuttgart #atakan karazor #Can Uzun

İlgili Haberler

TFF Tahkim Kurulu'ndan 57 futbolcunun bahis cezasına onama!
TFF Tahkim Kurulu'ndan 57 futbolcunun bahis cezasına onama! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen cezaların onandığını açıkladı.
Barcelona Joao Cancelo transferini resmen açıkladı!
Barcelona Joao Cancelo transferini resmen açıkladı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle özür diledi.