Stuttgart Hamburg'a ilk maçta nefes aldırmadı
Bundesliga yükselme play-off finali ilk maçında Stuttgart, sahasında Hamburg'u 3-0 mağlup etti.
Bundesliga yükselme play-off finali ilk maçında Stuttgart, sahasında Hamburg'u konuk etti.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı Stuttgart 3-0 kazanarak Bundesliga'ya yükselmek için büyük avantaj elde etti.
Karşılaşmanın 1. dakikasında Mavropanos'la öne geçen Stuttgart, 26'da Guirassy'le penaltı kaçırdı. 51'de Vagnoman ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip 54. dakikada Guirassy'nin golüyle sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Hamburg'da Suhonen kırmızı kartla takımını son 20 dakika 10 kişi bıraktı.
İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Haziran'da Hamburg'da oynanacak.
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