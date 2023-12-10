Stuttgart - Leverkusen maçında kazanan çıkmadı!
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Stuttgart sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Bayer Leverkusen geriden geldiği karşılaşmada Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki maç 1-1 sona erdi.
Stuttgart, 40. dakikada Chris Führich ile 1-0 öne geçti. Bayer Leverkusen bu gole 47. dakikada Florian Wirtz ile cevap verdi.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 14 maç sonunda 36 puana ulaştı. Xabi Alonso'nun ekibi, Bundesliga'da zirvede yer alıyor. 3. sıradaki Stuttgart ise 31 puana ulaştı.
Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Stuttgart, Bayern Münih deplasmanına gidecek.
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